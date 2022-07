Anna Pettinelli | con il costume lascia tutti senza fiato | Immagini in spiaggia

Leggi su chemusica

(Di martedì 5 luglio 2022) Ledihato i fanparole: l’avete vista in? Guardate come si è presentata in. La celebre star di Amici non manca mai di interagire con i fan a cui è molto affezionata. eppure di recente hatodi stucco con una foto fenomenale, l’avete vista? Il L'articolo, con ilinchemusica.it.