L'onda del Pride colora l'Italia da Nord a Sud: cortei a Napoli, Bari, Catania e Sassari - A Milano sfilano in 300mila (Di sabato 2 luglio 2022) Il sindaco Sala annuncia che il Comune tornerà a riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali. Domenica manifestazione a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 luglio 2022) Il sindaco Sala annuncia che il Comune tornerà a riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali. Domenica manifestazione a ...

Pubblicità

RadioItalia : Quanto talento e quanta bellezza! ?? C'è @mengonimarco sul palco di #TimSummerHits La prima puntata da Piazza del… - RadioItalia : Quanto ci piace Luigi? ?? @LuigiStrangis10 La prima puntata di #timsummerhits da Piazza del Popolo, Roma.… - reportrai3 : ??Ti aspettiamo oggi con la replica dell'ultima puntata di #Report in onda su #Rai3 ?La Moldavia è il paese più pov… - sonikmusicnet : Ora in onda: MAINSTREAM (LA SCALA SOCIALE DEL RAP) - Claudiaitalian : Vi prego, mandateci in onda anche i vaffanculo del sommo MM #MengoniBattitiLive -