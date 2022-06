Covid oggi Calabria | 1 990 contagi e 3 morti | bollettino 30 giugno

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.990 ida coronavirus in, 302022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 3. I nuovi casi sono stati individuati su 6.366 tamponi effettuati. Segnalati altri 611 guariti. Il, inoltre, registra +1.376 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 187) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 8). L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - RadioItalia : 'Dopo 7 giorni, oggi finalmente mi sento meglio! #covid' Forza Ama! ???? - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - JuliaPsdp : RT @Covidioti: #Berrettini dice a: 'Obbligo vaccinale all'Australian Open? Giustissimo. Io mi sono vaccinato e dal quel momento le cose son… - argentofisico : RT @EnricoFaraboll1: OGGI 94.165 POSITI AL COVID. -29 giugno 2020, senza 'vaccino', +126 positivi. -29 giugno 2021, con il 56% della pop… -

Sky Tg24

dichiariamo guerra alle liste di attesa per accelerare tutti i percorsi di screening e di ... 'La pandemia da- 19 ha causato un ritardo nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, quali ...Putinha sottolineato che nel caso in cui due paesi entrassero nella Nato, sarebbe pronto a ...60% circa: un segno che dopo la riapertura dalla Cina è tornata a correre. Il paese è il vero ... Covid, news. Bozza sul lavoro privati: mascherine e smart working per i fragili. LIVE Se gli adolescenti ancora faticano a ritrovare la serenità perduta a causa del Covid, lo scoppio della guerra in Ucraina ha ulteriormente minato il loro senso di fiducia verso il futuro. È quanto ...derivante dal calo della domanda di vaccinazioni contro il Covid-19. Constellation Brands ha superato le stime su utili e ricavi trimestrali rettificati, oltre a fornire una previsione ottimista per l ...