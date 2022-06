Avvocato | figlio e dipendente simulano vendita | sottratti all’erario 4 milioni

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMassa Lubrense (Na) – Avrebbero sottrattodi euro: maxi-sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore, del padree di undel professionista, tutti della penisola sorrentina. I tre destinatari del decreto di sequestro preventivo, eseguito dagli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ed emesso dal gip del tribunale torrese su richiesta della Procura oplontina, sono indagati a vario titolo per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sui redditi mediante la fittizia alienazione di un’imbarcazione di lusso. Il provvedimento si inquadra nell’ambito di più ampie indagini sviluppate dai finanziari di Massa Lubrense, scaturite da una verifica fiscale conclusa nei confronti dell’, al ...

indagini sviluppate dalla tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, scaturite da una verifica fiscale ...