ASCOLTI TV 24 GIUGNO 2022 | TOP DIECI 17 | 7% | SUPER NUZZI 11 | 9% | NEW AMSTERDAM 9 | 6% | L’ULTIMA DI MATTINO 5 20 | 3%+21 | 2%

(Di sabato 25 giugno 2022)TV 24· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 635 15.60Tg1 – xUnoMattina Estate – 637 15.00Camper – 1244 13.60Tg1 – xDon Matteo – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1420 18.00Reazione a Catena – 2268 23.70Reazione a Catena – 3326 28.00Tg1 – xTecheTecheTè – 3148 20.50Top(R) – 2403 17.70 x x xRicchi di Fantasia – 464 8.70 Prima Pagina – xTg5 – 939 21.095 News – 826 20.325 News – 820 21.24Forum (R) – 1270 19.09Tg5 – 2687 23.11Beautiful – 2302 19.56Una Vita – 2008 19.22Un Altro Domani – 1611 17.58Isola dei Famosi – xBrave and Beautiful – 1521 19.10Rosamund Pilcher – 962 12.45Avanti un Altro! (R) – 1174 12.98Avanti un Altro! ...

Pubblicità

zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 24 giugno 2022 - #Ascolti #Venerdì #giugno - fabiofabbretti : Bene la replica di #TopDieci al 17.7% (2,4 mln), boom di #QuartoGrado (11.9% - 1,4 mln) che supera Canale 5 (… - CorriereCitta : Ascolti tv venerdì 24 giugno 2022: Top Dieci, New Amsterdam 4, Interstellar, Propaganda Live, dati Auditel e share - andreastoolbox : Ascolti del 23 giugno: 'Don Matteo' e 'Scherzi a parte' | TV Sorrisi e Canzoni - infoitcultura : Ascolti Tv analisi 23 giugno 2022: Terence Hill regola Papi. Del Debbio batte il Covid e Mentana con Fabbri. D’Annu… -

Sono le stesse parole chegirando in tanti angoli del paese dove c'è effervescenza sociale, ... Domani, 222022 www.editorialedomani.it/idee/commenti/misure - contro - disuguaglianza - ...Quando esce il brano 'Corazon' 'Corazon' sarà pubblicata in doppia versione: original il 24... Tra i suoi lavori noti troviamo 'Tonight' con più di 400ksu Spotify, 'Day 'n Night', in ...Ascolti tv 24 giugno 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Il 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo, dopo la recita dell’Angelus con il Santo Padre sarà distribuito tra i fedeli in Piazza San Pietro il nuovo mensile de L’Osservatore Romano: L’Osservat ...