La Stampa: Ancelotti ha vinto come nessun altro perché è l’unico che ha resistito allo stress ignorandolo (Di domenica 29 maggio 2022) Quella vinta ieri con il Real Madrid è la quarta Champions League portata a casa da Carlo Ancelotti: due con i Blancos e due con il Milan. Su La Stampa, Giulia Zonca dedica al tecnico ex Napoli un articolo. “come nessun altro perché lui è l’unico che abbia resisto allo stress semplicemente ignorandolo. Al gol di Vinicius è il solo in tutto lo stadio che resta dritto, l’intero Stade de France si inclina verso la porta del Liverpool: dalla curva Reds, piegata in due, alla bolgia Madridista che ondeggia. Ancelotti è il tizio che esattamente dieci secondo dopo un gol destinato a diventare un’impronta digitale sulla combinazione della felicità, sta raccogliendo una bottiglietta a bordo campo. Calma messa su ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Quella vinta ieri con il Real Madrid è la quarta Champions League portata a casa da Carlo: due con i Blancos e due con il Milan. Su La, Giulia Zonca dedica al tecnico ex Napoli un articolo. “lui èche abbia resistosemplicemente. Al gol di Vinicius è il solo in tutto lo stadio che resta dritto, l’intero Stade de France si inclina verso la porta del Liverpool: dalla curva Reds, piegata in due, alla bolgia Madridista che ondeggia.è il tizio che esattamente dieci secondo dopo un gol destinato a diventare un’impronta digitale sulla combinazione della felicità, sta raccogliendo una bottiglietta a bordo campo. Calma messa su ...

Advertising

napolista : La Stampa: #Ancelotti ha vinto come nessun altro perché è l’unico che ha resistito allo stress ignorandolo Al gol… - tuttonapoli : Il Giornale su Ancelotti: 'Licenziato volgarmente da ADL, si gode il suo premio' - l_honestly : @ArabaFenice1078 Questo è quello che ha voluto far credere la stampa, di fatto Allan ha seguito il Mister all'Evert… - Michele12565598 : RT @giampdisan: @capuanogio La verità è che giocare come il Real Madrid è grandioso se a farlo è Ancelotti. È una merda retrograda e oscur… - Vitojss : RT @giampdisan: @capuanogio La verità è che giocare come il Real Madrid è grandioso se a farlo è Ancelotti. È una merda retrograda e oscur… -