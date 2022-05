Tennis: Roland Garros, Tsitsipas agli ottavi (Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Stefanos Tsitsipas raggiunge agevolmente gli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. Il greco, numero 4 del mondo e del seeding, supera lo svedese Mikael Ymer, numero 95 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-1 in un'ora e 36 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Stefanosraggiunge agevolmente glidi finale del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. Il greco, numero 4 del mondo e del seeding, supera lo svedese Mikael Ymer, numero 95 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-1 in un'ora e 36 minuti.

