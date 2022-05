Rinnovo Koulibaly: Napoli seccato dalle voci, ma il nodo resta (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Proposta di Rinnovo a ingaggio dimezzato? Il Napoli si infuria e smentisce. Quella tra il club azzurro e Kalidou Koulibaly rischia di diventare la telenovela dei prossimi mesi di mercato. La società di Aurelio De Laurentiis ha come noto varato una linea al ribasso sui rinnovi con l’obiettivo di contenere le spese e adeguarle a standard meno gravosi. Un’inversione di rotta, quella che ha portato già lontano da Napoli Lorenzo Insigne, che potrebbe ora coinvolgere altri pezzi pregiati della rosa come appunto il centrale difensivo senegalese. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport (ma solo quest’ultimo è stato smentito con una nota ufficiale dal club azzurro), la proposta fatta a Koulibaly sarebbe stata di tre ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Proposta dia ingaggio dimezzato? Ilsi infuria e smentisce. Quella tra il club azzurro e Kalidourischia di diventare la telenovela dei prossimi mesi di mercato. La società di Aurelio De Laurentiis ha come noto varato una linea al ribasso sui rinnovi con l’obiettivo di contenere le spese e adeguarle a standard meno gravosi. Un’inversione di rotta, quella che ha portato già lontano daLorenzo Insigne, che potrebbe ora coinvolgere altri pezzi pregiati della rosa come appunto il centrale difensivo senegalese. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport (ma solo quest’ultimo è stato smentito con una nota ufficiale dal club azzurro), la proposta fatta asarebbe stata di tre ...

