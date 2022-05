Mondiali di calcio, Amnesty International: si stanzino fondi per gli sfruttati del Qatar (Di sabato 28 maggio 2022) Quando nel 2010 il torneo è stato assegnato al Paese Qatariota, la Fifa ha devoluto un’ingente somma ai lavoratori migranti. I dettagli Come si direbbe in termini retorici, lo sport rappresenterebbe il veicolo principe per diffondere i principi universalistici della pace e dell’uguaglianza tra i popoli. In termini più realistici invece, mai come oggi le L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 28 maggio 2022) Quando nel 2010 il torneo è stato assegnato al Paeseiota, la Fifa ha devoluto un’ingente somma ai lavoratori migranti. I dettagli Come si direbbe in termini retorici, lo sport rappresenterebbe il veicolo principe per diffondere i principi universalistici della pace e dell’uguaglianza tra i popoli. In termini più realistici invece, mai come oggi le L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

amnestyitalia : ?? La Fifa dovrebbe mettere a disposizione 440 milioni di dollari per risarcire i lavoratori migranti impiegati nei… - Debenedetti07 : Il grande e meritato successo della Roma a livello europeo non deve far dimenticare che l’Italia non ci sarà ai mon… - ematr_86 : @FIFAcom @fifamedia Alle qualificazioni Mondiali ed Europee non vanno fatte partecipare Nazionali di calcio come It… - sarracino85 : @gippu1 Probabile che sarà convocato anche dalla Spagna per i mondiali di calcio...sarebbe la prima volta? - baba_geisha : Non sto così in ansia manco alla finale dei mondiali di calcio #JohnnyDeppVsAmberHeard e devo pure aspettare il ver… -