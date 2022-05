La prof che gira l’Europa per pulire mare e spiagge: “Dall’Albania alla Turchia, in pochi mesi ho raccolto tre tonnellate di plastica” (Di sabato 28 maggio 2022) In viaggio per l’Europa per pulire le spiagge dalla plastica. Carola Farci, 32 anni, insegna storia e letteratura a Cagliari. Da ottobre 2021 ha deciso di partire insieme al suo labrador, Polly, con l’obiettivo di liberare il mare e i fiumi dai rifiuti. “Ho sempre pulito la spiaggia del Poetto, nella mia città – racconta – ma a un certo punto lo sporco era talmente tanto, che ho deciso di fare qualcosa in più”. Italia, Albania, Turchia, Grecia, Croazia sono solo alcuni dei Paesi che ha attraversato negli ultimi otto mesi, raccogliendo più di 3 tonnellate di bottigliette e sacchetti. “Le persone non capiscono che l’ambiente non è solo risorsa sfruttare nella stagione balneare. Il mare ci dà il 50% ossigeno – afferma – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) In viaggio perperle. Carola Farci, 32 anni, insegna storia e letteratura a Cagliari. Da ottobre 2021 ha deciso di partire insieme al suo labrador, Polly, con l’obiettivo di liberare ile i fiumi dai rifiuti. “Ho sempre pulito la spiaggia del Poetto, nella mia città – racconta – ma a un certo punto lo sporco era talmente tanto, che ho deciso di fare qualcosa in più”. Italia, Albania,, Grecia, Croazia sono solo alcuni dei Paesi che ha attraversato negli ultimi otto, raccogliendo più di 3di bottigliette e sacchetti. “Le persone non capiscono che l’ambiente non è solo risorsa sfruttare nella stagione balneare. Ilci dà il 50% ossigeno – afferma – ...

Advertising

AurelianoStingi : Veramente il prof. #Frajese ha dimostrato al Senato che i vaccini anti COVID-19 non sono solo inutili ma anche dann… - RaphaelRaduzzi : L'amico @francescosapia3 propone una commissione d'inchiesta per la gestione dei vaccini covid (e già solo per quel… - castell32082033 : RT @AntonioArnolfo: A Tagadà pochi minuti fa il Prof. Parsi ha asfaltato in diretta Travaglio. Prima lo ha accusato di affastellare fatti v… - candemetlove2 : RT @ffcomunista: il prof Balestra ha finalmente ricevuto la risposta che tanto attendeva #profbalestra - _no_ma_ok_ : preghiamo tutti insieme per me nella speranza che il prof di progettazione accetti la mia tavola, questa volta maga… -