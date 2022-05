Isola dei Famosi: i nominati della ventesima puntata (Di sabato 28 maggio 2022) La ventesima puntata dell'Isola dei Famosi si è conclusa come sempre con le nomination, che questa volta hanno riservato più di una sorpresa. Ilary Blasi ha infatti comunicato, dopo le votazioni di rito, che sono ben cinque i naufraghi nominati. Scopriamo insieme chi sono. I nominati dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi Manca un mese alla finale dell'Isola dei Famosi, che si concluderà esattamente il 27 giugno prossimo. I naufraghi hanno dovuto fare delle scelte odiose, ma importanti per rimanere in Honduras ed evitare di finire al televoto. Come quella fatta da Edoardo Tavassi che, dopo varie retrosie, ha accettato di tagliarsi i capelli da Carmen Di Pietro in cambio di una ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 28 maggio 2022) Ladell'deisi è conclusa come sempre con leon, che questa volta hanno riservato più di una sorpresa. Ilary Blasi ha infatti comunicato, dopo le votazioni di rito, che sono ben cinque i naufraghi. Scopriamo insieme chi sono. Idell'ultimadell'deiManca un mese alla finale dell'dei, che si concluderà esattamente il 27 giugno prossimo. I naufraghi hanno dovuto fare delle scelte odiose, ma importanti per rimanere in Honduras ed evitare di finire al televoto. Come quella fatta da Edoardo Tavassi che, dopo varie retrosie, ha accettato di tagliarsi i capelli da Carmen Di Pietro in cambio di una ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - frakpop77 : RT @BITCHYFit: Miglior cast in studio nella storia de L’Isola dei Famosi #Isola - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, ex naufrago vuota il sacco e rivela: `È tutto vero, non danno...` #Isola #IsoladeiFamosi… - marina82854013 : RT @MGalliera: Non contenta dei suoi miseri programmi... ora la Rai da’ fuoco all’isola!!!!!!!!!!!!!! Col nostro canone!!!!!!!!!!! - lovelyarsaces : Ho cominciato a leggere 'L'isola di Arturo' perché era da un po' che desideravo seriamente recuperare le opere di E… -