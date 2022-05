Finale Champions League, caos fuori dallo stadio: tifosi del Liverpool si accalcano all'ingresso (Di sabato 28 maggio 2022) Alta tensione a Parigi fuori dallo stadio in cui si gioca la Finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. tifosi inglesi sono rimasti bloccati gli ingressi e si sono accalcati. La polizia ha reagito. La partita è iniziata in ritardo Leggi su lastampa (Di sabato 28 maggio 2022) Alta tensione a Parigiin cui si gioca laditra Real Madrid einglesi sono rimasti bloccati gli ingressi e si sono accalcati. La polizia ha reagito. La partita è iniziata in ritardo

Advertising

GoalItalia : 28 maggio 2003 ?? Finale tutta italiana a Manchester ???? Sheva spiazza Buffon: Champions al Milan ????? - DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara alle 21.36. Gas lacrimogeni sui tifosi fuori dallo stadio - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Tifosi dei Reds bloccati fuori dallo stadio, posticipato il fischio d'inizio della finale di Champio… - leos83 : Certo questa #Champions non è la Conference League, ma non è male sta finale! #ChampionsLeagueFinal… - 67calino : @SimonVannini Con tutto l'amore che ho per la Fiorentina, non credo che potrò mai arrivare a vederla giocare in finale di Champions League -