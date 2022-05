Covid | ultime news Bollettino | 18 255 nuovi casi e 66 morti | tasso di positività al 9 | 4%

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 28 maggio 2022) In calo le terapie intensive (-2) e i ricoveri ordinari (-210). Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale deiè pari al 6,5%, in lieve aumento rispetto al 6% della settimana precedente: è quanto emerge dal report esteso dell'Iss. Capitolo scuola: la prova di maturità sarà con la mascherina, ma l'obiettivo è entrare in aula a settembre senza. Speranza: "Rispettiamo la normativa vigente, lavoriamo per avere il prossimo anno una condizione epidemiologica molto diversa"