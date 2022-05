Beautiful, anticipazioni dal 29 maggio al 4 giugno: un bacio inaspettato (Di sabato 28 maggio 2022) Intrighi e colpi di scena non mancheranno nemmeno questa settimana a Beautiful, come raccontano le anticipazioni dal 29 maggio al 4 giugno. Innanzitutto, Douglas incalzerà Hope e vorrà sapere da lei come mai Liam sia andato via di casa e lei gli spiegherà che per ora lei e il marito hanno bisogno di stare lontani. Intanto, alla Forrester, Ridge e Brooke si confronteranno proprio in merito alla separazione di Hope e Liam. La Logan, in particolare, confiderà al marito di non riuscire a fidarsi di Thomas e di avere ancora paura dei suoi sentimenti morbosi nei confronti di Hope. Proprio in quel momento, però, il ragazzo passerà davanti alla porta dell'ufficio e ascolterà la loro conversazione. Thomas, a quel punto, proverà a rassicurare Brooke, ma lei gli ribadirà di temere i suoi atteggiamenti e rincarerà la dose ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 28 maggio 2022) Intrighi e colpi di scena non mancheranno nemmeno questa settimana a, come raccontano ledal 29al 4. Innanzitutto, Douglas incalzerà Hope e vorrà sapere da lei come mai Liam sia andato via di casa e lei gli spiegherà che per ora lei e il marito hanno bisogno di stare lontani. Intanto, alla Forrester, Ridge e Brooke si confronteranno proprio in merito alla separazione di Hope e Liam. La Logan, in particolare, confiderà al marito di non riuscire a fidarsi di Thomas e di avere ancora paura dei suoi sentimenti morbosi nei confronti di Hope. Proprio in quel momento, però, il ragazzo passerà davanti alla porta dell'ufficio e ascolterà la loro conversazione. Thomas, a quel punto, proverà a rassicurare Brooke, ma lei gli ribadirà di temere i suoi atteggiamenti e rincarerà la dose ...

