Sfida tra Mara Venier e L’isola dei famosi | la tv del 27 maggio

Per la prima serata in tv, venerdì 27 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda "Domenica in show". In diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma un appuntamento serale speciale di Domenica In per festeggiare i 30 anni di carriera televisiva della conduttrice Mara Venier. Un grande spettacolo con cantanti, attori, interventi comici e le grandi interviste di Mara. La band in studio, arricchita di alcuni elementi, sarà diretta da Stefano Magnanensi. Conduce Mara Venier. Su RaiDue alle 21.20 l'appuntamento è con il telefilm "N.C.I.S.". Verrà proposto l'episodio dal titolo "Primi passi": dopo aver completato l'addestramento al FLET-C., Kayla, la figlia di Vance, entra nella squadra, in un momento in cui si sta occupando di un caso di omicidio solo apparentemente ...

