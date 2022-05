Milan, per l’attacco c’è De Ketelaere: quanto chiede il Bruges (Di venerdì 27 maggio 2022) Tra i tanti nomi valutati da Milan per la propria trequarti c’è anche quello di De Ketelaere: la valutazione del Bruges Tra i tanti nomi valutati da Milan per la propria trequarti offensiva c’è anche quello di Charles De Ketelaere del Bruges. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il 21enne è però valutato circa 40 milioni. Se Red Bird dovesse aumentare il budget per il mercato, però, la situazione potrebbe cambiare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tra i tanti nomi valutati daper la propria trequarti c’è anche quello di De: la valutazione delTra i tanti nomi valutati daper la propria trequarti offensiva c’è anche quello di Charles Dedel. Secondoriportato da Tuttosport, il 21enne è però valutato circa 40 milioni. Se Red Bird dovesse aumentare il budget per il mercato, però, la situazione potrebbe cambiare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

