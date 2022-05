I turchi hanno catturato il capo dell' Isis; anzi | no

Leggi su panorama

(Di venerdì 27 maggio 2022) Sono passate 24 ore dall’annuncio del sito internet turco OdaTv nel quale si raccontava che a Istanbul sarebbe statoil nuovo califfoAbu al-Hassan al-Qurayshi. La notizia ripresa da Bloomberg ha fatto il giro del mondo, tuttavia, il governo turco così come il Pentagono nonancora confermato la notizia. Lo stesso ha fatto lo Stato islamico che non ha detto nulla sui suoi canali di riferimento e nemmeno sulla sua rivista ufficiale rivista Al-Naba che viene diffusa ogni giovedì notte. Del successore di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi che si era fatto esplodere mentre le forze speciali americane si avvicinavano al suo nascondiglio nel villaggio di ??imah (Siria) lo scorso 3 febbraio, si sa pochissimo e non esistonoe fotografie. Anche sulla sua identità ci sono teorie ...