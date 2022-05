Covid oggi Sardegna | 847 contagi e 3 morti | bollettino 27 maggio

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 847 ida coronavirus in, 272022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 3. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.333 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (+ 1). I pazienti ricoverati in area medica sono 170 (+ 11) mentre 16.831 sono i casi di isolamento domiciliare (- 962). Si registrano 3 decessi: due donne di 56 e 83 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e in quella di Sassari, e un uomo di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. L'articolo proviene da Italia Sera.

