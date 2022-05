Russia-Ucraina, tre mesi e nessun vincitore. “Kiev e Mosca stanno esaurendo le risorse”. L’analisi di tre generali su conflitto e negoziato (Di giovedì 26 maggio 2022) Per una volta gli esperti non si dividono. Dopo tre mesi e un giorno di guerra la situazione è ancora di “stallo”. Certo, le forze russe avanzano nel Donbass, dal Mar Nero tornano i raid su Zaporizhzhia, sull’altro fronte le armi arrivano ai depositi ucraini ma non al sud e con molti dubbi su chi possa ancora usarle. Così, ogni giorno le zone di conflitto e di controllo cambiano ma nulla sembra cambiare, perché il negoziato resta al palo in attesa di un dato certo da cui farlo partire. Quanto potrà durare questa situazione? Chi ha maggiori possibilità di uscirne vincitore? Tre generali di specialità diverse la vedono allo stesso modo: escludono una controffensiva in grande stile, quella evocata da Zelensky per ricacciare i russi dai territori occupati, d’altra parte rilevano le enormi difficoltà delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Per una volta gli esperti non si dividono. Dopo tree un giorno di guerra la situazione è ancora di “stallo”. Certo, le forze russe avanzano nel Donbass, dal Mar Nero tornano i raid su Zaporizhzhia, sull’altro fronte le armi arrivano ai depositi ucraini ma non al sud e con molti dubbi su chi possa ancora usarle. Così, ogni giorno le zone die di controllo cambiano ma nulla sembra cambiare, perché ilresta al palo in attesa di un dato certo da cui farlo partire. Quanto potrà durare questa situazione? Chi ha maggiori possibilità di uscirne? Tredi specialità diverse la vedono allo stesso modo: escludono una controffensiva in grande stile, quella evocata da Zelensky per ricacciare i russi dai territori occupati, d’altra parte rilevano le enormi difficoltà delle ...

Advertising

GiovaQuez : Castellina: 'Voi volete punire Putin o finire la guerra? Siete per gli ucraini o per distruggere Putin? Vengono sac… - NicolaPorro : ?? Spunta un sondaggio sull'#Ucraina e la #Russia. Ed è una sorpresa?? - GiovaQuez : De Mari: 'Il Donbas è libero! La Russia ha agito con GRANDISSIMA SAGGEZZA, evitando di massacrare l'Ucraina, cosa c… - conteadifoix : RT @strange_days_82: In questo intervento Borgonovo smaschera la grande ipocrisia di questi giorni. Da applausi!?? #cartabianca #Borgonovo #… - mapiele : RT @ElGusty201: ZELENSKY AMMETTE: 'RUSSIA AVANZA IN DONBASS' Le truppe russe stanno avanzando nell'Ucraina orientale, bombardando città ch… -

L'intelligence open source sta cambiando la guerra Tuttavia, nonostante l efficacia degli Stati Uniti nel prevedere le intenzioni e i piani della Russia, le prospettive dell Ucraina sono state valutate in modo errato dalle agenzie di intelligence del ... Ucraina, offensiva russa nel Donbass. Kiev: "Lanciati attacchi in 40 città" Le forze russe hanno sferrato attacchi in 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, nel Donbass. A dirlo è lo Stato Maggiore delle Forze armate dell'Ucraina, citato dalla Bbc, specificando che sono cinque le vittime civili e 12 i feriti: "I nemici hanno sparato contro più di 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, distruggendo o danneggiando ... Sky Tg24 Guerra Ucraina, russi attaccano 40 città in Donbass. Slovacchia: i prossimi siamo noi Zelensky: "Nessuna cessione di territori in cambio della pace" Roma, 26 maggio 2022 - Giorno 92 della guerra in Ucraina. Pesante offensiva di Mosca in Donbass: la Russia ha attaccato 40 città nelle ... Ucraina: stati di preoccupazione nucleare Partecipando alla tavola rotonda “States of Concern”, moderata da Moises Naim, Carnegie Endowment for International Peace Distinguished Fellow, tenutasi Ucraina: stati di preoccupazione nucleare. L’I ... Tuttavia, nonostante l efficacia degli Stati Uniti nel prevedere le intenzioni e i piani della, le prospettive dellsono state valutate in modo errato dalle agenzie di intelligence del ...Le forze russe hanno sferrato attacchi in 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, nel Donbass. A dirlo è lo Stato Maggiore delle Forze armate dell', citato dalla Bbc, specificando che sono cinque le vittime civili e 12 i feriti: "I nemici hanno sparato contro più di 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, distruggendo o danneggiando ... Guerra Ucraina Russia, stretta Ue su chi viola sanzioni. Mosca avanza nel Lugansk. DIRETTA Zelensky: "Nessuna cessione di territori in cambio della pace" Roma, 26 maggio 2022 - Giorno 92 della guerra in Ucraina. Pesante offensiva di Mosca in Donbass: la Russia ha attaccato 40 città nelle ...Partecipando alla tavola rotonda “States of Concern”, moderata da Moises Naim, Carnegie Endowment for International Peace Distinguished Fellow, tenutasi Ucraina: stati di preoccupazione nucleare. L’I ...