Morto Ciriaco De Mita | ex premier e segretario della Dc

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – E'De. ExDc, aveva 94 anni. Sindaco di Nusco (Avellino) in carica, è deceduto la scorsa notte nella clinica Villa dei Pini di Avellino, dove era ricoverato dal 5 aprile a seguito di un attacco ischemico che l'aveva costretto in un primo momento al ricovero nell'ospedale Moscati. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. "Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili. E che ha investito come pochi altri sull'aperturapolitica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l'opposto. Tanti, intensi ricordi", scrive Enrico Letta in un post su Twitter.