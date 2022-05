Lombardia | Piloni Pd | ' su emergenza idrica Regione non ha un piano'

(Di giovedì 26 maggio 2022) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - “non ha mai creduto davvero al problema del cambiamento climatico ed è anche per questo che manca un verodi prevenzione e di programmazione e ci troviamo, ancora una volta, ad affrontare l'in". A dichiararlo è il consigliere regionale Matteo, capodelegazione dem in commissione Agricoltura, dove oggi si è svolta, in presenza dell'assessore Fabio Rolfi, un'audizione in merito all'con i rappresentanti di diverse realtà, tra cui le organizzazioni professionali agricole, i consorzi e Arpa. “Bisogna assolutamente confermare e formalizzare lo stato di crisi e non solo annunciarlo – dice- e noi, come gruppo Pd, ...

ad annunciarlo è il consigliere regionale Matteo, rendendo noti i dati resi pubblici da Regione sulla destinazione per aree dei fondi governativi Pnrr relativi alla missione 2 del '...Sulla rigenerazione urbana la giunta regionale lombarda deve fare di più." Così il consigliere regionale del Pd Matteo commenta l'approvazione, oggi in Consiglio regionale della, di ...