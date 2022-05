La Kalush Orchestra mette all’asta il cappello rosa e il trofeo di vittoria all’Eurovision 2022 per sostenere l’Ucraina (Di giovedì 26 maggio 2022) Il leader della band mette all’asta il suo cappello e il premio dell’Eurovision per sostenere l’esercito ucraino in guerra Sono passati più di 90 giorni dall’inizio del conflitto in Ucraina, ancora sotto attacco da parte della Russia, e il gruppo vincitore dell’Eurovision 2022 ha pensato di entrare in azione per supportare l’esercito del proprio paese. Con un tweet dal profilo di Serhiy Pritula, direttore della Serhiy Pritula Charity Foundation … Leggi su it.mashable (Di giovedì 26 maggio 2022) Il leader della bandil suoe il premio dell’Eurovision perl’esercito ucraino in guerra Sono passati più di 90 giorni dall’inizio del conflitto in Ucraina, ancora sotto attacco da parte della Russia, e il gruppo vincitore dell’Eurovisionha pensato di entrare in azione per supportare l’esercito del proprio paese. Con un tweet dal profilo di Serhiy Pritula, direttore della Serhiy Pritula Charity Foundation …

