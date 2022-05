Covid oggi in Abruzzo, 599 contagi e 1 morto: bollettino 26 maggio (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 599 i nuovicontagi da coronavirus registrati oggi, 26 maggio 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 403606. Lo comunica il bollettino dell’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 92enne della provincia di Teramo) e sale a 3312. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2117 tamponi molecolari e 4422 test antigenici. Sono 236 i pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 23940 (-1051 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 599 i nuovida coronavirus registrati, 262022, in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 403606. Lo comunica ildell’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 92enne della provincia di Teramo) e sale a 3312. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2117 tamponi molecolari e 4422 test antigenici. Sono 236 i pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 23940 (-1051 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei ...

AurelianoStingi : Oggi in allegato a @repubblica esce salute, il mensile dedicato appunto alla salute. Oltre a degli interessantissim… - Adnkronos : #Covid Italia, il report Gimbe: netto calo di contagi, ricoveri e morti su tutto il territorio nazionale. - Latina_Oggi : Covid Latina, 226 casi positivi e un ricovero. La mappa del contagio I numeri forniti dalla Asl di Latina relativam… - ErranteLibero : Mentre un branco di trogloditi oggi festeggiano in migliaia al Circo Massimo i vostri figli devono andare a scuola… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Gli Abitanti dei Paesi Africani, che non sono rimasti vittime del Covid oggi verranno Seppelliti per la Fame per manca… -