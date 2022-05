Ciclismo | Almeida positivo al Covid si ritira dal Giro d’Italia 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il corridore portoghese, Joao, è costretto ad abbandonare il, causa positività al. Durante la notte il ciclista della UAE Team Emirates aveva accusato sintomi influenzali, risultando poial tampone effettuato. Sono negativi, invece, tutti gli altri componenti del team, staff e corridori. Il medico della squadra racconta così la positività del corridore portoghese: “questa notte si era svegliato per un insistente dolore alla gola e il tampone ha dato esito. Noi osserviamo strette regole di prevenzione e, oltre a sanificare ogni giorno gli ambienti dove il team vive, teniamo in camere singole gli atleti stessi proprio per limitare contatti strettissimi. Situazioni però che chiaramente non ...