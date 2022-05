Un Posto al Sole | la soap si sposta fuori Napoli | il colpo di scena annunciato

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Unal: dopo la brutta figura che hanno fatto Guido e Mariella, il loro amico Cerruti si metterà in viaggio per Siena. Cosa succederà? Brutta figura per Guido… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

bulgi81 : RT @berti_nic: Marotta io ti voglio bene, ma è chiaro che il tifoso preferisca default e scudetto a sesto posto e bilancio virtuoso, altrim… - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Sarà sempre più intrigante! - ParliamoDiNews : Anticipazioni Un posto al sole: Raffaele aggredito e ricattato, ecco perché #DonMatteo13 #Greysanatomy… - betta941 : RT @berti_nic: Marotta io ti voglio bene, ma è chiaro che il tifoso preferisca default e scudetto a sesto posto e bilancio virtuoso, altrim… - Busonzio : RT @berti_nic: Marotta io ti voglio bene, ma è chiaro che il tifoso preferisca default e scudetto a sesto posto e bilancio virtuoso, altrim… -

Vediamo le Anticipazioni di Unalper la puntata del 26 maggio 2022 , in onda alle 20.45 su Rai3 . Ecco cosa rivelano le Trame dell' episodio : Rossella non riesce a darsi pace . A causa della sua distrazione, uno suo ...... salita seguita da un tratto di oltre 70 km in discesa verso le valli die di Non. Superato l'... il ciclista lucano, ma calabrese d'adozione, è rimasto per un pelo all'ultimodella top 10 ...Londra, 25 mag. (askanews) - Ci sono anche Harry e Meghan accanto alla famiglia reale inglese al Museo delle Cere di Madame Tussauds di Londra.Ci sono diversi Cashback 2022 che garantiscono fino a 300 euro di rimborso, e non solo! Scopri tutte le ultime proposte del Governo Draghi!