Ultime Notizie – Draghi al guinzaglio di Biden, Di Battista loda foto (Di mercoledì 25 maggio 2022) “È uno splendido mural satirico. Qua se tocchi Draghi ti linciano”. Così su Instagram l’ex parlamentare stellato Alessandro Di Battista commenta l’immagine postata dal tesoriere M5S Claudio Cominardi, dove il premier Mario Draghi viene raffigurato al guinzaglio del presidente Usa Joe Biden. “Eppure è oggettivamente un politico mediocre. ‘Non ragioniam di lor, ma guarda e passa’ caro Claudio. E magari non votare più ‘fiducie'”, si legge nel post. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) “È uno splendido mural satirico. Qua se tocchiti linciano”. Così su Instagram l’ex parlamentare stellato Alessandro Dicommenta l’immagine postata dal tesoriere M5S Claudio Cominardi, dove il premier Marioviene raffigurato aldel presidente Usa Joe. “Eppure è oggettivamente un politico mediocre. ‘Non ragioniam di lor, ma guarda e passa’ caro Claudio. E magari non votare più ‘fiducie'”, si legge nel post. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

