Roma, hai fatto la storia! Mourinho conquista la Conference League! (Di mercoledì 25 maggio 2022) Era la serata perfetta per fare la storia. È così è stato. A Tirana, capitale dell’Albania è andata in scena la prima storica finale della nuovissima competizione UEFA. Roma e Feyenoord si sono giocati il titolo di campione della Conference League. Ma solo una delle due squadre ha potuto alzare questo trofeo nel cielo albanese. Il percorso dei giallorossi è stato intenso, con momenti di panico vero con i quattro incontri disputati contro l’acerrimo Bodø/Glimt, e con obbiettivo primario della stagione appunto la finale di Tirana. Il Feyenoord invece è partito dai preliminari in questa competizione, già da Luglio scorso, e ha stupito tutti. Partizan, Slavia e Marsiglia sono solo le ultime squadre che si sono dovute inchinare contro gli olandesi. Da Mourinho a Mourinho Erano dodici anni che una squadra italiana ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 maggio 2022) Era la serata perfetta per fare la storia. È così è stato. A Tirana, capitale dell’Albania è andata in scena la prima storica finale della nuovissima competizione UEFA.e Feyenoord si sono giocati il titolo di campione dellaLeague. Ma solo una delle due squadre ha potuto alzare questo trofeo nel cielo albanese. Il percorso dei giallorossi è stato intenso, con momenti di panico vero con i quattro incontri disputati contro l’acerrimo Bodø/Glimt, e con obbiettivo primario della stagione appunto la finale di Tirana. Il Feyenoord invece è partito dai preliminari in questa competizione, già da Luglio scorso, e ha stupito tutti. Partizan, Slavia e Marsiglia sono solo le ultime squadre che si sono dovute inchinare contro gli olandesi. DaErano dodici anni che una squadra italiana ...

