LIVE – Alcaraz-Ramos Vinolas 6-1 6-77 5-4 | Roland Garros 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Advertising

Eurosport_IT : Sul Court Simonne-Mathieu c'è il derby spagnolo! ?????? Segui il match LIVE su @discoveryplusIT ??????… - LorenzoGe79 : Appassionati di @TennisManager, oggi il nostro #Alcaraz se la dovrà vedere con i più forti giocatori del mondo..ma… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #RolandGarros Senza problemi #Zverev e #Alcaraz, che debuttano con un doppio agevole 3-0 co… - zazoomblog : LIVE – Alcaraz-Londero 6-4 1-1 Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Alcaraz-Londero #Roland #Garros - zazoomblog : LIVE – Alcaraz-Londero 6-4 4-2 Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Alcaraz-Londero #Roland #Garros -

SPORTFACE.IT

SEGUI ILDELLA PARTITA TABELLONE MONTEPREMI Il match di secondo turno al Roland Garros trae Ramos - Vinolas è in programma oggi, mercoledì 25 maggio. Sarà il terzo match sul Court ...Di seguito tutti iSportface.it. DOMENICA 22 MAGGIO FOGNINI - POPYRIN- LONDERO LIVE - Alcaraz-Ramos Vinolas 6-1 6-7(7) 5-4, Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA A Parigi si iniziano i secondi turni con un piatto ricchissimo: Djokovic e Alcaraz nel pomeriggio, Nadal chiude sul Centrale. Fabio affronterà Van de Zandschulp, Martina alle 13 ...Il live e la diretta testuale del match tra Carlos Alcaraz e Albert Ramos-Vinolas, valevole per il secondo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Risultato e aggiornamenti in tempo rea ...