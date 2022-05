Le scuse della BBC per aver mandato in onda il ticker «Il Manchester United è spazzatura» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Colpa di un tirocinante. Così la BBC ha chiesto scusa al suo pubblico per aver mandato in onda – durante il notiziario delle 9.30 di martedì 24 maggio 2022 – un ticker in cui non si utilizzavano termini molto oxfordiani nei confronti del Manchester United. Durante la diretta, mentre si stavano trasmettendo le immagini dal Roland Garros, sulla parte bassa dello schermo (quella destinata agli aggiornamenti delle notizie e alle ultim’ora – è comparso questo messaggio: «Manchester United are rubbish», che tradotto in italiano significa «Il Manchester United è spazzatura» LEGGI ANCHE > Anche la BBC smentisce il video che attribuisce agli ucraini il bombardamento a Kramatorsk Poche ore dopo, sono arrivate ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Colpa di un tirocinante. Così la BBC ha chiesto scusa al suo pubblico perin– durante il notiziario delle 9.30 di martedì 24 maggio 2022 – unin cui non si utilizzavano termini molto oxfordiani nei confronti del. Durante la diretta, mentre si stavano trasmettendo le immagini dal Roland Garros, sulla parte bassa dello schermo (quella destinata agli aggiornamenti delle notizie e alle ultim’ora – è comparso questo messaggio: «are rubbish», che tradotto in italiano significa «Il» LEGGI ANCHE > Anche la BBC smentisce il video che attribuisce agli ucraini il bombardamento a Kramatorsk Poche ore dopo, sono arrivate ...

