Kiev, arrivano le truppe di Joe Biden: "Dove ha schierato i soldati", rischio-escalation mai così vicino (Di mercoledì 25 maggio 2022) soldati americani potrebbero tornare in Ucraina, per la prima volta dall'inizio del conflitto. Si tratterebbe di truppe a protezione dell'ambasciata a Kiev, ancora esposta agli attacchi russi. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, al Wall Street Journal, rimarcando che il Dipartimento della Difesa e quello di Stato ne stanno discutendo. La proposta non è ancora stata inoltrata al presidente Joe Biden, che poco prima dell'invasione russa aveva ritirato militari americani dei Berretti Verdi e della Guardia Nazionale impegnati nell'addestramento degli ucraini. C'è chi sostiene che il Pentagono preferirebbe inviare a Kiev i Navy SEAL, gli stessi che uccisero nel 2011 Osama Bin Laden nella villa-fortilizio di Abbottabad, in Pakistan. Dato che Kiev è vulnerabile a ordigni ...

