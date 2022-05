Il bergamasco Paolo Rota è il nuovo presidente di Cesap (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’assemblea dei soci Cesap del 12 maggio scorso ha deliberato all’unanimità il cambio di denominazione sociale del Centro Europeo Sviluppo Applicazioni Plastiche in Cesap – Centro Europeo Sviluppo Applicazioni sui Polimeri. Importante promotore di tale iniziativa è risultato il gruppo gomma-plastica di Confindustria Bergamo (Confindustria Bergamo è socio fondatore di Cesap), presieduto dall’ingegner Paolo Rota, eletto nella medesima assemblea nuovo presidente Cesap per il triennio 2022-2024. La rinnovata governance annovera quale Vice presidente il dottor Guglielmo Comerio (past President) e l’ingegner Mauro La Ciacera, confermato nella carica di Amministratore Delegato. La composizione del nuovo CdA conferma il patto ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’assemblea dei socidel 12 maggio scorso ha deliberato all’unanimità il cambio di denominazione sociale del Centro Europeo Sviluppo Applicazioni Plastiche in– Centro Europeo Sviluppo Applicazioni sui Polimeri. Importante promotore di tale iniziativa è risultato il gruppo gomma-plastica di Confindustria Bergamo (Confindustria Bergamo è socio fondatore di), presieduto dall’ingegner, eletto nella medesima assembleaper il triennio 2022-2024. La rinnovata governance annovera quale Viceil dottor Guglielmo Comerio (past President) e l’ingegner Mauro La Ciacera, confermato nella carica di Amministratore Delegato. La composizione delCdA conferma il patto ...

