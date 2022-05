Chi indossa la toga e sbaglia, non paga mai (Di mercoledì 25 maggio 2022) I magistrati che amano e fanno con scrupolo il proprio mestiere (tanti) dovrebbero scioperare contro le anomalie che nel corso degli anni hanno indotto gli italiani a non credere più nella Giustizia. Anche se la Costituzione dice che la legge è uguale per tutti, e dunque ogni cittadino deve godere degli stessi diritti e delle stesse tutele, ogni giorno la Giustizia si incarica di smentire il principio stabilito dalla carta su cui si fonda la nostra Repubblica. Vi chiedete di che cosa stia parlando e perché, mentre l’attenzione del mondo è rivolta a quel che accade in Ucraina, mi metta a discutere di questioni giuridiche? Beh, i motivi per parlare di come funzionano i tribunali in Italia e se sia rispettato il dettato costituzionale sono almeno due. Il primo è costituito da una testimonianza di trent’anni fa di cui si erano perse le tracce. Giovanni Falcone, prima di essere ucciso nella ... Leggi su panorama (Di mercoledì 25 maggio 2022) I magistrati che amano e fanno con scrupolo il proprio mestiere (tanti) dovrebbero scioperare contro le anomalie che nel corso degli anni hanno indotto gli italiani a non credere più nella Giustizia. Anche se la Costituzione dice che la legge è uguale per tutti, e dunque ogni cittadino deve godere degli stessi diritti e delle stesse tutele, ogni giorno la Giustizia si incarica di smentire il principio stabilito dalla carta su cui si fonda la nostra Repubblica. Vi chiedete di che cosa stia parlando e perché, mentre l’attenzione del mondo è rivolta a quel che accade in Ucraina, mi metta a discutere di questioni giuridiche? Beh, i motivi per parlare di come funzionano i tribunali in Italia e se sia rispettato il dettato costituzionale sono almeno due. Il primo è costituito da una testimonianza di trent’anni fa di cui si erano perse le tracce. Giovanni Falcone, prima di essere ucciso nella ...

Advertising

silvia_sb_ : Frecciarossa da Milano: il 40% dei passeggeri in carrozza erano senza mascherina tout court. Capotreno fa finta di… - ettoreb74 : @AngleseGiorgio @Cartabellotta Scusa non avevo capito subito. E le cose non sono ancora finite. Gli operatori sanit… - MattSDPell : @obbadalei L'igiene sta negli occhi di chi la mascherina indossa - ettoreb74 : @PenelopePanico E questo chi lo ha mai messo in discussione? Posto che a Parigi e soprattutto a Londra NESSUNO la indossa nemmeno in metro? - emmaneskin : RT @namelessn4na: (e anche chi la indossa) -