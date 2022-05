Caterina Meglio (Materias) premiata per i 130 anni del Mattino (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ancora un riconoscimento per Materias, la startup innovativa fondata da Luigi Nicolais, ingegnere e scienziato di fama internazionale, già presidente del Cnr, parlamentare e ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pa. La società con sede nel polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio (Na), oltre che a Bologna e Bari, ha ricevuto questo pomeriggio con il Ceo Caterina Meglio, co-founder insieme al professor Nicolais, il premio “I Giganti del Mattino”. A consegnare il riconoscimento nell’ambito dell’evento per i 130 del Mattino svoltosi al teatro di corte di Palazzo Reale a Napoli è stato il Ceo di Dils Giuseppe Amitrano, introdotto dalla conduttrice Caterina Balivo e dal nuovo direttore del quotidiano Francesco de Core. “Un riconoscimento al team, che per il 75 ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ancora un riconoscimento per, la startup innovativa fondata da Luigi Nicolais, ingegnere e scienziato di fama internazionale, già presidente del Cnr, parlamentare e ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pa. La società con sede nel polo tecnologico di San Giova Teduccio (Na), oltre che a Bologna e Bari, ha ricevuto questo pomeriggio con il Ceo, co-founder insieme al professor Nicolais, il premio “I Giganti del”. A consegnare il riconoscimento nell’ambito dell’evento per i 130 delsvoltosi al teatro di corte di Palazzo Reale a Napoli è stato il Ceo di Dils Giuseppe Amitrano, introdotto dalla conduttriceBalivo e dal nuovo direttore del quotidiano Francesco de Core. “Un riconoscimento al team, che per il 75 ...

