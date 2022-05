(Di martedì 24 maggio 2022) In una cava naturale trasformata in spazio scenico in Val d'Ossola, ai piedi delle Alpi, si muoveranno il 22 e 23 luglio in prima mondiale al Tones Teatro Natura di Oira Crevoladossola - immagini e ...

'È tutto nato da una mail spiegache ho ricevuto da Maddalena Calderoni, ideatrice del progetto: ho accettato perché il mio sogno, benché abbia già alcune colonne sonore di film e opere all'...

Copeland, dai Police all'Opera: «Il mio sogno si avvera in Italia» In aiuto è arrivato un libretto (vedi sotto) interamente recitato da Copeland con il solo ritmo dell'opera, senza note: «Mi ha dato il senso della recitazione, della comunicazione, un dialogo ...In una cava naturale trasformata in spazio scenico in Val d'Ossola, ai piedi delle Alpi, si muoveranno il 22 e 23 luglio in prima mondiale al Tones Teatro Natura di Oira Crevoladossola - ...