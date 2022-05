Calciomercato | Viviano rimane in Turchia | rinnovo con il Karagumruk

(Di martedì 24 maggio 2022) Emilianorinnova fino al 2023 con il: il futuro del portiere italiano è ancora inEmilianoha prolungato di una stagione il suo rapporto col Fateh. Il portiere fiorentino, autore di una splendida stagione in Super Lig, ha così rinnovato di un anno con la squadra turca. ?, 1 y?l daha Karagümrük’te.2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maç?nda 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan tak?m?m?z?n kaptanlar?ndan Emiliano’nun sözle?mesini 1 y?l uzatt?k. pic.twitter.com/kEzVpJjtKx— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@sk) May 24, 2022 «è a Karagümrük per un altro anno. Abbiamo prolungato di 1 anno il contratto di Emiliano, uno dei capitani ...

Sull'edizione di quest'oggi del Corriere Fiorentino è stata pubblicata una lunga intervista ad Emiliano Viviano. L'ex portiere ha fatto il punto della situazione in casa viola dopo la vittoria contro la Roma. Gli italiani in squadra siete te, Biraschi e Borini, oltre a Mancini. Viviano mette in guardia la Fiorentina: 'Se la Samp sarà salva, sfida ancora più complicata. Inter la favorita per l'Europa..'