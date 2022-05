Tribunale di Paola su Ferrero: rinviato a giudizio, torna in libertà (Di lunedì 23 maggio 2022) Massimo Ferrero, ex Presidente della Sampdoria, è stato rinviato a giudizio. A deciderlo, il gup del Tribunale di Paola al termine dell’udienza preliminare. Insieme a lui sono stati rinviati a giudizio altri otto impuntati coinvolti nell’inchiesta sul fallimento di alcune società legate al gruppo Ferrero. Il giudice ha inoltre deciso di revocare gli arresti domiciliari a Ferrero, accusato di bancarotta fraudolenta e diversi reati societari di cui deve rispondere in concorso con gli altri. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Massimo, ex Presidente della Sampdoria, è stato. A deciderlo, il gup deldial termine dell’udienza preliminare. Insieme a lui sono stati rinviati aaltri otto impuntati coinvolti nell’inchiesta sul fallimento di alcune società legate al gruppo. Il giudice ha inoltre deciso di revocare gli arresti domiciliari a, accusato di bancarotta fraudolenta e diversi reati societari di cui deve rispondere in concorso con gli altri. SportFace.

