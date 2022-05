La manovra segreta con cui ammazzo i russi | parla il Capitano Juice | il Top gun che umilia Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) Nonostante il numero superiore di caccia, a dominare i cieli sopra l'Ucraina ci pensano le forze di Kiev. A dare una spiegazione su quanto starebbe accadendo ci pensa il. Originario dell'est dell'Ucraina, il 29enne spiega che "i pilotiper nostra fortuna volano come negli anni Settanta e combattono come nella Seconda Guerra Mondiale. In California abbiamo imparato il segreto per abbatterli: usare la creatività". Proprio gli Stati Uniti, confessa a Repubblica il ragazzo che preferisce rimanere anonimo, "ci hanno cambiato la mentalità insegnandoci come colpire i cacciae facendoci vedere dei trucchi per personalizzare le tattiche. I nostri Mig sono troppo vecchi per seguire le loro, quindi ci hanno detto: arrangiatevi con la creatività". La tecnica? Un mix della vecchia scuola di volo ...