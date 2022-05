"Ho sofferto tanto, dirò tutto nei prossimi giorni": la bomba di Ibra terrorizza il Milan, che cosa è successo... (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Diavolo in paradiso. Uno scudetto pazzesco, che vale tanto, tantissimo, quello vinto dal Milan ieri, domenica 22 maggio, all'ultima giornata sui cugini dell'Inter. Uno scudetto a cui, forse, senza Zlatan Ibrahimovic non si sarebbe arrivati. Il suo arrivo, dopo il 5-0 subito contro l'Atalanta nell'addio del Covid, ha cambiato letteralmente tutto. Certo, non ne avremo mai la controprova, ma senza di lui, chissà dove sarebbero potuti arrivare i rossoneri. Quest'anno, lo svedese, 40 anni e parecchi acciacchi fisici, è rimasto un poco ai margini. Ma il suo peso specifico, per certo, si è fatto sentire: nello spogliatoio, in campo quando ha giocato, nel rapporto con i media. E ieri, Zlatan, dopo il trionfo era letteralmente scatenato: sigaro in bocca sul campo a Sassuolo, poi l'Ibra in modalità-ultras a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Diavolo in paradiso. Uno scudetto pazzesco, che vale, tantissimo, quello vinto dalieri, domenica 22 maggio, all'ultima giornata sui cugini dell'Inter. Uno scudetto a cui, forse, senza Zlatanhimovic non si sarebbe arrivati. Il suo arrivo, dopo il 5-0 subito contro l'Atalanta nell'addio del Covid, ha cambiato letteralmente. Certo, non ne avremo mai la controprova, ma senza di lui, chissà dove sarebbero potuti arrivare i rossoneri. Quest'anno, lo svedese, 40 anni e parecchi acciacchi fisici, è rimasto un poco ai margini. Ma il suo peso specifico, per certo, si è fatto sentire: nello spogliatoio, in campo quando ha giocato, nel rapporto con i media. E ieri, Zlatan, dopo il trionfo era letteralmente scatenato: sigaro in bocca sul campo a Sassuolo, poi l'in modalità-ultras a ...

