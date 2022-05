Garanzia Giovani e Dote Unica Lavoro: le opportunità in Lombardia (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovani in cerca di occupazione, Neet, persone uscite dal mondo del Lavoro e con la necessità di riqualificarsi, ma anche lavoratori che devono potenziare le proprie competenze. Sono questi i destinatari delle due misure, attive in Lombardia, di Garanzia Giovani e della Dote Unica Lavoro. Di queste specifiche opportunità regionali parla questa settimana la rubrica L’incentivo del Lunedì a cura di Time Vision. Garanzia Giovani Lombardia: il pubblico di riferimento e le misure Iniziamo con Garanzia Giovani, il programma nazionale di accompagnamento al Lavoro dei Giovani – sia Neet che non Neet – che vengono coinvolti in ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022)in cerca di occupazione, Neet, persone uscite dal mondo dele con la necessità di riqualificarsi, ma anche lavoratori che devono potenziare le proprie competenze. Sono questi i destinatari delle due misure, attive in, die della. Di queste specificheregionali parla questa settimana la rubrica L’incentivo del Lunedì a cura di Time Vision.: il pubblico di riferimento e le misure Iniziamo con, il programma nazionale di accompagnamento aldei– sia Neet che non Neet – che vengono coinvolti in ...

Advertising

pdnetwork : Lavoro per giovani e donne, garanzia dei diritti, tutela della sicurezza, salari equi, lotta al lavoro nero e a ogn… - MonaMark6 : RT @Nihal884: Comincia a lavorare ogni tanto nel bar dove lavoro io ma la paga è poca, le spese sono tante e ad un certo punto rimaniamo se… - shineelite2 : RT @shineelite2: Bombetta e il coraggio:'L'rdc va abolito,perchè voi giovani dovete mettervi in gioco,dovete rischiare,dovete essere coragg… - shineelite2 : Bombetta e il coraggio:'L'rdc va abolito,perchè voi giovani dovete mettervi in gioco,dovete rischiare,dovete essere… - simoventurini1 : RT @Nihal884: Comincia a lavorare ogni tanto nel bar dove lavoro io ma la paga è poca, le spese sono tante e ad un certo punto rimaniamo se… -