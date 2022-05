Elodie madrina del Roma Pride | la parata l’11 giugno

Leggi su biccy

(Di lunedì 23 maggio 2022) Saràladeldi quest’anno, che si terrà il prossimo 11con un grandearcobaleno. “Non poteva esserci unamigliore di lei. Siamo certe e certi che il suo costante apporto alla comunità LGBT+ e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione contribuendo a far passare il messaggio centrale che un Paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti”. Queste le parole di Mario Colamarino, portavoce del. La cantante di Bagno A Mezzanotte è davvero da sempre vicina alla comunità LGBT+, dato che sua sorella è apertamente ...