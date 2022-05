Chelsea | tre italiane su Broja

Advertising

carlo_nicola : @Edorsi53 @purbini Mi permetto di dissentire con Lei. City, Liverpool e anche discontinuo Chelsea inarrivabili, ve… - 107DELPIERISTA : @HaranOfficial_ Da simpatizzante del Liverpool 2 trofei già vinti -1 dalla premier e una finale di Champions ( aven… - rudylegh : Solo i distratti potevano pensare che #Abraham non avrebbe fatto benissimo nella nostra Serie A, visto che il… - serieAnews_com : ???? #Marotta si affretta a rinnovare il contratto di #Skriniar con l'#Inter poiché il calciatore già piace a tre gra… - STnews365 : Milan, spunta una concorrente estera per Romangnoli. Romangoli ora è conteso da tre club differenti. #Calcio… -

... infatti, la Fifa ha annunciato la presenza diarbitri donna, a cui si aggiungeranno anche...arbitrato una gara di Ligue 1 e fischietto dell'ultima Supercoppa Europea tra Liverpool e, e ...I Citizens hanno sconfitto, in una rimonta al cardiopalma, l' Aston Villa di Steven Gerrard;... 31' Nketiah, 45+3' van de Beek, 56' Soares, 59' Gabriel, 82' Odegaard- Watford 2 - 1 11' ...Il trio Moncada-Maldini-Massara ha le mani sui tre rinforzi basici che già durante la stagione ... Bakayoko farà ritorno al Chelsea. Restano alcuni punti interrogativi. Il più complicato è Ibrahimovic ...Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha chiesto alla società nuovi attaccanti per il prossimo anno. Solo Mason Mount ha rispettato le aspettative in stagione, lo riporta Mundo Deportivo.