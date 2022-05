Caro aerei, che stangata per gli italiani! Prezzi alle stelle: i dettagli (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo i rincari per l’energia, un’altra brutta notizia per gli italiani. Si tratta del Caro aerei che ha portato i Prezzi dei biglietti alle stelle. Come se già non fosse… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo i rincari per l’energia, un’altra brutta notizia per gli italiani. Si tratta delche ha portato idei biglietti. Come se già non fosse… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

rtl1025 : ?? Chi decide di spostarsi in #aereo per raggiungere mete europee dovrà mettere mano al portafogli e pagare… - illatwitta : RT @rtl1025: ?? Chi decide di spostarsi in #aereo per raggiungere mete europee dovrà mettere mano al portafogli e pagare #tariffe quasi ra… - SettenewsWeb : Lo denuncia il Codacons: le tariffe per viaggiare in aereo sono quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno, e si p… - radiosintony : Caro prezzi, aumentano biglietti aerei e ombrelloni - Affaritaliani : Caro-aerei in estate, per l'Europa tariffe raddoppiate -