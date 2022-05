Biden avverte la Cina: “Interverremo miltiarmente a Taiwan in caso di invasione” (Di lunedì 23 maggio 2022) Non bastasse già la guerra in Ucraina ad inasprire le tensioni internazionali, dall’Asia è arrivato l’ennesimo terretemoto diplomatico. Ancora una volta i riflettori sono puntati su Taiwan, l’isola che la Cina considera una parte “inalienabile” del suo territorio e che il Dragone ha più volte annunciato di riunificare con la madrepatria. Questa volta, però, la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 23 maggio 2022) Non bastasse già la guerra in Ucraina ad inasprire le tensioni internazionali, dall’Asia è arrivato l’ennesimo terretemoto diplomatico. Ancora una volta i riflettori sono puntati su, l’isola che laconsidera una parte “inalienabile” del suo territorio e che il Dragone ha più volte annunciato di riunificare con la madrepatria. Questa volta, però, la InsideOver.

Advertising

direpuntoit : Il chiarimento degli Usa arriva mentre da Tokyo #Biden avverte Pechino: 'Non tocchi #Taiwan'. - stefycascu : #Usa pronti a prendere parte alla difesa di #Taiwan in caso d invasione Pechino avverte #Biden d non sottovalutare… - Mis_Strozzo : Il Belgio avvia la quarantena per il vaiolo delle scimmie, Biden avverte che 'tutti dovrebbero essere interessati'… - xblunotte : RT @ilriformista: 'Taiwan non fa parte della Cina' - paolovarsi1 : Vaiolo delle scimmie: l'esercitazione di un anno prima -