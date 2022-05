Scontri tra tifosi durante Spezia-Napoli, gara sospesa (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTafferugli sugli spalti del Picco. La partita Spezia-Napoli è stata sospesa al 10? del primo tempo perché alcuni tifosi del Napoli sono usciti dal settore ospiti entrando in campo. Gli stessi giocatori del Napoli e dello Spezia hanno tentato di farli ragionale senza riuscirci. La polizia ha fatto cordone e ha rimandato i tifosi partenopei nel settore ospiti. Alcuni tifosi presenti allo stadio raccontano che dopo il gol di Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni verso il settore ospiti. I tifosi del Napoli hanno reagito invadendo il settore al loro fianco e da lì è partita la rissa con quelli dello Spezia. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTafferugli sugli spalti del Picco. La partitaè stataal 10? del primo tempo perché alcunidelsono usciti dal settore ospiti entrando in campo. Gli stessi giocatori dele dellohanno tentato di farli ragionale senza riuscirci. La polizia ha fatto cordone e ha rimandato ipartenopei nel settore ospiti. Alcunipresenti allo stadio raccontano che dopo il gol di Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni verso il settore ospiti. Idelhanno reagito invadendo il settore al loro fianco e da lì è partita la rissa con quelli dello. L'articolo proviene da ...

