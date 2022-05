Quarte contraddizioni sulla Russia

Leggi su ildenaro

(Di domenica 22 maggio 2022) Nei talk show, ripetitivi, noiosi e con gli stessi personaggi, si invitano giornalisti russi con una crudele speranza Che diano ragione al conduttore, che vive in un paese libero e che guadagna, senza molto merito, un sacco di soldi. Mentre quei poveretti, per pochi rubli, debbono sostenere che la guerra è giusta. Anche gli ospiti sperano che cadano in errore e ammettano che l’aggressione all’Ucraina è un crudele sopruso. Nessuno si rende conto che, se questo dovesse accadere sarebbe la condanna per quei colleghi, costretti da Putin a difendere la sua dittatura. Molto più umani, invece, i telespettatori sperano che non sbaglino per poter tornare sani e salvi dalle loro famiglie. C’è chi simpatizza con Putin e lo giustifica sostenendo che per aggredire un altro paese una ragione deve avercela Come pure rapinatori e assassini, mafiosi e camorristi, qualsiasi criminale ha un motivo per ...