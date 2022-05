Perché Zelensky ha ordinato la resa dell’acciaeria Azovstal (Di domenica 22 maggio 2022) L’acciaieria Azovstal di Mariupol è finita sotto il controllo delle forze armate russe dopo 86 giorni di resistenza. Mosca ha diffuso i video della resa e stilato la lista dei combattenti ucraini catturati. In totale 2.439 militari si sarebbero arresi, mentre il comandante del battaglione Azov, Denis Prokopenko, è stato portato via dall’acciaieria “con un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 22 maggio 2022) L’acciaieriadi Mariupol è finita sotto il controllo delle forze armate russe dopo 86 giorni di resistenza. Mosca ha diffuso i video dellae stilato la lista dei combattenti ucraini catturati. In totale 2.439 militari si sarebbero arresi, mentre il comandante del battaglione Azov, Denis Prokopenko, è stato portato via dall’acciaieria “con un InsideOver.

