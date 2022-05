Il giorno dello scudetto: a Manduria niente ztl stasera. Solo se vince il Milan Fra una settimana club rossoneri pugliesi in assemblea a Palagiano (Di domenica 22 maggio 2022) Eliminazione dei divieti legati alla zona a traffico limitato. L’ha disposta il Comune di Manduria in relazione all’assegnazione dello scudetto del calcio. In vigore dalla fine delle due partite decisive, dunque dalle otto di sera, e fin quando non terminerà la festa dei tifosi con il carosello di auto. L’ordinanza fa riferimento alla richiesta del Milan club “Demetrio Albertini” ed è relativa al caso in cui sia il Milan a diventare campione d’Italia. Lo riporta il Fatto quotidiano. A proposito di Milan club, quelli di tutta la Puglia saranno in assemblea sabato e domenica prossimi a Palagiano. Presente il vicepresidente rossonero Franco Baresi. L'articolo Il giorno dello ... Leggi su noinotizie (Di domenica 22 maggio 2022) Eliminazione dei divieti legati alla zona a traffico limitato. L’ha disposta il Comune diin relazione all’assegnazionedel calcio. In vigore dalla fine delle due partite decisive, dunque dalle otto di sera, e fin quando non terminerà la festa dei tifosi con il carosello di auto. L’ordinanza fa riferimento alla richiesta del“Demetrio Albertini” ed è relativa al caso in cui sia ila diventare campione d’Italia. Lo riporta il Fatto quotidiano. A proposito di, quelli di tutta la Puglia saranno insabato e domenica prossimi a. Presente il vicepresidente rossonero Franco Baresi. L'articolo Il...

