(Di domenica 22 maggio 2022) Potrebbe essere vicinodi Pierluigidal, corteggiato dal Torino. Secondo The Athletic, ilvorrebbe portare alla corte di Antonio Conte, come vice Lloris, Fraser Foster. Il portiere del Southampton arriverebbe a parametro zero visto che a fine stagione il suo contratto scadrà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... è Sergio Rico , di proprietà del Psg ma in prestito ora al Maiorca , che nella lista di gradimento del club ha superatoe gli altri nomi valutati. I primi contatti sono già partiti, la Lazio ...... correttoil centro dal solito Biraghi (due assist su tre). A proposito di Zaniolo , è stato ... Barella, Emerson, Pellegrini, Sirigu,, Joao Pedro Ct. Mancini. Arbitro: Enea Jorgji Ammoniti:... Gollini verso l'addio al Tottenham: ecco i dettagli Gollini verso l’addio al Tottenham: ecco i dettagli Potrebbe essere vicino l’addio di Pierluigi Gollini dal Tottenham, corteggiato dal Torino. Secondo The Athletic, il Tottenham vorrebbe portare alla ...Il portiere di Poggio Renatico: “Gasp, per stimolare me e Berisha, disse che non eravamo da Serie A” Pierlugi Gollini ha parlato a Dazn tramite il canale Twitch della nota piattaforma streaming. A int ...