Ferrari | Leclerc costretto al ritiro mentre dominava il GP di Spagna

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Charles Leclerc si ritira al 28/o giro del Gp di Spagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1, che stava c… - Gazzetta_it : F1 GP Spagna, Charles Leclerc: 'Lo stop Ferrari fa male ma il Mondiale è lungo' - sportface2016 : +++#SpanishGP, #Leclerc si ritira mentre era in testa alla gara: problemi improvvisi alla sua #Ferrari+++#F1 - TMeravigliosi : RT @F1Daviderusso: Noooo questa è pesantissima ragazzi! Charles #Leclerc #Ferrari #SpanishGP - brizio_azzo : Delusione @ScuderiaFerrari , peccato!ma siamo competitivi, @Charles_Leclerc viene fermato solo dalla sua monoposto.… -

AGI - Clamoroso ritiro per Charlesnel Gran Premio di Spagna. Il pilota dellaera saldamente al comando della gara davanti a Russell e Verstappen, ma nel corso del 27 giro la power unit della Rossa ha dato problemi e si ...Il commento diha poi commentato l'episodio ai microfoni di Sky Sport: "Credo che in momenti così bisogni guardare le cose positive del weekend. La performarce in qualifica, in gara, ...Nessuno si sarebbe aspettato che il tracciato del Montmelò potesse preservare un destino così amaro per la Ferrari. Dopo l’errore di Sainz, nel GP di Spagna la Rossa di Leclerc ha dovuto ritirarsi ...Dopo 29 giri da leader, Charles Leclerc è costretto al ritiro nel GP di Spagna. Un problema tecnico al turbo della power unit rallenta il monegasco in curva 3, che non può fare altro che tornare ai bo ...