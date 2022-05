Concerto Radio Italia | 15mila persone rimaste fuori dalle transenne Ressa e malori | 210 soccorsi e 6 in ospedale

(Di domenica 22 maggio 2022) Alper i 40 anni di, davanti al Duomo di Milano, hanno partecipato migliaia di: quasi 35mila. Di queste, circanon sono potute entrare nella piazza, che alle 18 aveva già raggiunto la massima capienza. Accalcati nelle vie laterali, in una serata particolarmente afosa, molti spettatori hanno accusatoper il gran caldo, lae la mancanza di bottigliette d’acqua. A fine serata, sono stati 210 i soggetti, sei dei quali finiti in. I fatti – La questura di Milano, verso le 21, ha invitato tutti a non recarsi in piazza perché sarebbe stato impossibile accedere. La gente si era radunata davanti il palco fin9 del mattino. Ma l’esortazione delle autorità ...

RadioItalia : L'ordine di uscita! Sky Wifi presenta: Radio Italia Live - Il Concerto! @SkyItalia @NOWTV_It @TV8it #skywifi #rilive - RadioItalia : E' stato pazzesco! Grazie a tutti! ?? #rilive Sky Wifi presenta: Radio Italia Live - il Concerto #skywifi… - RadioItalia : Inizia Radio Italia Live - Il Concerto! Sigla di Saturnino ?? Presentano Luca e Paolo ?? @Saturnino69 @LucaBizzarri… - mikasjeyes : RT @raresouI: ????RAGA UN APPELLO ?????? SONO AL CONCERTO DI RADIO ITALIA E HO PERSO UNA COLLANA CHE HA UN VALORE AFFETTIVO (non economico… - Ary1797 : RT @RadioItalia: E' stato pazzesco! Grazie a tutti! ?? #rilive Sky Wifi presenta: Radio Italia Live - il Concerto #skywifi @SkyItalia @TV… -

Era probabilmente lo show piu' atteso dell'anno a Milano, un ritorno dopo due anni di pandemia: ilper i 40 anni diItalia davanti al Duomo, con 15 cantanti a esibirsi dai Pinguini Tattici Nucleari a Coez, da Francesco Gabbani a Ultimo, da Marco Mengoni a Elodie, Alessandra Amoroso e ......sono verificati momenti di pressione sulle transenne disposte nei pressi dei varchi Sono state 210 le persone colte da malore per la calca in piazza Duomo a Milano in occasione deldi...APPROFONDIMENTI SUPER EVENTO Radio Italia Live, assalto a piazza Duomo per il concertone: raffica. La giovane, che è stata accompagnata in Questura unitamente al 24enne con cui si trovava, se n'era ...Altre 15mila persone circa, rimaste nelle adiacenze di piazza Duomo a Milano, sono state invitate più volte ad allontanarsi dalle forze dell’ordine. Nella serata di sabato 21 maggio è andato in scena ...